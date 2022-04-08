Президент УЄФА відреагував на заклик припинити трансляцію єврокубків у Росії

УЄФА відреагував на численні заклики припинити трансляцію турнірів під егідою організації на території Росії, попри розв'язану війну проти України.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що організація поки що не планує цього робити, але не виключив, що це буде зроблено у перспективі.

"Ми це ще не обговорювали. Ми думаємо, що поки що немає причин це робити, але все змінюється кожен день, тому ми побачимо, що буде. Але сьогодні це не стоїть на порядку денному у виконкомі УЄФА. Тому жодних рішень щодо цього немає" , – цитує Чеферіна The Independent.

Нагадаємо, що від показу матчів на території Росії відмовилися Англійська прем'єр-ліга та французька Ліга 1.

Раніше повідомлялося, що УПЛ звернулася до Асоціації європейських ліг із проханням припинити трансляцію матчів у Росії.