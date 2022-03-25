Якби була моя воля, я викинув би Росію та Білорусь з усіх змагань, - віцепрезидент УЄФА

Багато фахівців вважають, що санкції, які УЄФА наклав на федерації Росії та Білорусі, яка сприяє РФ у повномасштабному вторгненні на територію України, надто м'які.

Зокрема, збірна Білорусі в рамках підготовки до старту Ліги націй проведе товариські матчі з Індією (26 березня) та Бахрейном (29 березня). Обидві зустрічі відбудуться на нейтральній території без уболівальників.

І УЄФА досі не ухвалив рішення про виключення збірної цієї країни з міжнародних змагань.

Свою особисту думку про це висловив віцепрезидент УЄФА Збігнєв Бонек.

"Коли російські літаки ще літали у всій Європі, УЄФА відібрав фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга.

Потім він виключив усі команди зі всіх змагань. Після того, як склалася геополітична ситуація, було вирішено, що на Білорусь також буде накладено гігантські обмеження", - заявив поляк в інтерв'ю Polsatsport.pl.

При цьому він зазначив, що категорично за введення санкцій проти Білорусі.

"Я абсолютно за. І так проголосували всі, в тому числі й представник України. І я впевнений, що якщо буде якась ескалація з боку Білорусі, то ситуація з ними відразу буде такою самою, як і з Росією. У будь-якому разі їм більше нема з ким грати", - додав ексгравець збірної Польщі.

Водночас функціонер пояснив, чому УЄФА не пішов до кінця у справі санкцій.

"УЄФА доводиться приймати рішення, які захищають його від вищої влади. Усі покарані люди завжди потім повідомляють у незалежні суди.

У випадку з Росією Спортивний арбітражний суд Лозанни двічі розглядав клопотання Російської Федерації, яка оскаржила рішення УЄФА та ФІФА, і двічі відхилив його.

Я також хотів би попросити вас не згадувати УЄФА та ФІФА на одному подиху. Це різні організації з різною думкою на певні теми та пріоритетами.

Якби була моя воля, я викинув би Росію та Білорусь зі всіх змагань", - наголосив Бонек.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.