"Динамо" здобуло єдину перемогу в основному етапі Ліги Європи

Київське "Динамо" завершило загалом провальну єврокубкову кампанію, все ж розмочивши безвиграшну засуху. В останньому турі оновленого основного раунду Ліги Європі підопічні Олександра Шовковського довели, що бодай латвійський клубний футбол досі поступається в силі українському.

На "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі кияни номінально приймали клуб "Ризька футбольна школа" доволі незвичним складом - адже з різних причин не змогли вийти на поле Шапаренко, Бражко, Дубінчак, Попов та Буяльський, а голкіпер Бущан залишив команду і перебрався до саудівського чемпіонату.

Попри неоптимальну одинадцятку, перевага "динамівців" за грою відчувалася. Ризькій команді віцечемпіон поступився хіба за показником очікуваних голів - але й 0,52xG вистачило для підсумкової перемоги. По перерві Піхальонок вдало зіграв на підбиранні, влучно пробив і підняв "Динамо" з дна турнірної таблиці Ліги Європи.

Завдяки єдиній перемозі 1:0 кияни фінішували 34-ими з 36 команд, маючи в активі 4 очки. На цьому єврокубки для представників України у цьому сезоні завершені.