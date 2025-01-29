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Бущан офіційно покинув «Динамо» та перейшов до «Аль-Шабаба»

Голкіпер підписав з новим клубом контракт на два з половиною роки.

Бущан офіційно покинув «Динамо» та перейшов до «Аль-Шабаба»
Георгій Бущан у складі київського "Динамо"
Фото: EPA/UPG

Київське «Динамо» оголосило про те, що воротар Георгій Бущан покинув команду та перейшов до саудівського «Аль-Шабаба».

Про це повідомила пресслужба киян на офіційному сайті.

За інформацією transfermarkt, саудівський клуб заплатив за Бущана 3 мільйони євро.

Георгій уже попрощався з уболівальниками у своєму Інстаграмі. 

«Я йду з високо піднятою головою, знаючи, що робив все заради ромбу на серці. Я йду, знаючи, що мені підросла достойна заміна, яка буде підтримувати ту планку, що ми з вами задали. Я вірю в «Динамо» і буду вірити завжди», – йдеться у дописі голкіпера.

Саудівська команда теж встигла оголосити про перехід голкіпера.

Нагадаємо, 30-річний Георгій Бущан упродовж усієї професійної кар’єри грав у складі київського «Динамо», провів 177 матчів за «біло-синіх» у всіх турнірах, пропустивши 164 голи, 72 поєдинки відіграв «на нуль».

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