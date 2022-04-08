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Чотириразовий чемпіон Формули-1 закликав серію надати фінансову підтримку Україні

Себастьян Феттель звернувся до колег по цеху.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 закликав серію надати фінансову підтримку Україні
Себастьян Феттель
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вільними заїздами в Мельбурні стартував третій етап чемпіонату світу у класі машин Формула-1Гран-прі Австралії.

Перед заїздами чотириразовий чемпіон серії, пілот "Астон Мартіна" Себастьян Феттель, для якого цей етап став дебютним цього сезону через перенесений COVID-19, висловився про війну України з Росією.

Німецький гонщик закликав керівництво Формули-1 надати фінансову підтримку українському народові.

"Людям не вистачає елементарних речей, таких як їжа, ковдри та інші речі. Щоб забезпечити цим людям, потрібні гроші. Формула-1 заробляє багато грошей. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти людям, які потребують допомоги, і спробувати подумати, як ми можемо зібрати гроші", - наводить слова Феттеля Sky Sport.

"Жахливо дивитися на те, що відбувається. Це шокує, коли ти вмикаєш новини. Ти думаєш: ніщо не може шокувати дужче. Але це відбувається знову. Вбивають невинних людей", - зазначив Себастьян.

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