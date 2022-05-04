УЄФА затвердив дати та час усіх матчів збірної України в Лізі націй

Команда Петракова стартує в турнірі вже 8 червня.

В УЄФА затвердили дати та час матчів наступного розіграшу Ліги націй.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1.

8 червня. Ірландія – Україна (21:45)

11 червня. Україна – Вірменія (16:00)

14 червня. Україна – Ірландія (21:45)

21 вересня. Шотландія – Україна (21:45)

24 вересня. Вірменія – Україна (16:00)

27 вересня. Україна – Шотландія (21:45).

Зазначимо, 1 червня збірна України зіграє матч плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги підлеглі Петракова 5 червня у фіналі плей-оф зіграють проти Уельсу.

Раніше головний тренер української збірної Олександр Петраков повідомив, де наша команда проведе домашні матчі Ліги націй.