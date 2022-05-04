УЄФА затвердив дати та час усіх матчів збірної України в Лізі націй

В УЄФА затвердили дати та час матчів наступного розіграшу Ліги націй.
Ліга націй. Дивізіон В. Група 1.
- 8 червня. Ірландія – Україна (21:45)
- 11 червня. Україна – Вірменія (16:00)
- 14 червня. Україна – Ірландія (21:45)
- 21 вересня. Шотландія – Україна (21:45)
- 24 вересня. Вірменія – Україна (16:00)
- 27 вересня. Україна – Шотландія (21:45).
Зазначимо, 1 червня збірна України зіграє матч плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги підлеглі Петракова 5 червня у фіналі плей-оф зіграють проти Уельсу.
Раніше головний тренер української збірної Олександр Петраков повідомив, де наша команда проведе домашні матчі Ліги націй.