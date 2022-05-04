Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
У Львові пролунали потужні вибухи (оновлено)
У Львові пролунали потужні вибухи (оновлено)
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
ГоловнаСпорт

УЄФА затвердив дати та час усіх матчів збірної України в Лізі націй

Команда Петракова стартує в турнірі вже 8 червня.

УЄФА затвердив дати та час усіх матчів збірної України в Лізі націй
Фото: Павло Кубанов

В УЄФА затвердили дати та час матчів наступного розіграшу Ліги націй.

Ліга націй. Дивізіон В. Група 1.

  • 8 червня. Ірландія – Україна (21:45)
  • 11 червня. Україна – Вірменія (16:00)
  • 14 червня. Україна – Ірландія (21:45)
  • 21 вересня. Шотландія – Україна (21:45)
  • 24 вересня. Вірменія – Україна (16:00)
  • 27 вересня. Україна – Шотландія (21:45).

Зазначимо, 1 червня збірна України зіграє матч плей-оф за вихід на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги підлеглі Петракова 5 червня у фіналі плей-оф зіграють проти Уельсу.

Раніше головний тренер української збірної Олександр Петраков повідомив, де наша команда проведе домашні матчі Ліги націй.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також