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Де Дзербі висловився про перспективи "Шахтаря"

Італієць відзначив головний актив донецького клубу – його президента.

Де Дзербі висловився про перспективи "Шахтаря"
Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі
Фото: ФК "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився думкою про перспективи донецького клубу.

За словами італійського спеціаліста, особливий вплив на клуб має його президент Рінат Ахметов.

"У "Шахтаря" є одне велике щастя - це президент Ахметов. Доти, доки він матиме пристрасть до футболу і пристрасть до команди, поки він продовжить залишатися президентом "Шахтаря", він робитиме ще багато всього для клубу, і тільки війна може зупинити його", - цитує Де Дзербі клубна пресслужба.

Після заключного матчу благодійного туру "Шахтаря" проти "Хайдука" (3:3) у італійського фахівця було дуже зворушливе прощання з футболістами.

"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера "Шахтаря". Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі.

Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися", - зазначив італієць.

Нагадаємо, Де Дзербі готовий тренувати "Шахтар" безкоштовно.

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