Де Дзербі висловився про перспективи "Шахтаря"

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився думкою про перспективи донецького клубу.

За словами італійського спеціаліста, особливий вплив на клуб має його президент Рінат Ахметов.

"У "Шахтаря" є одне велике щастя - це президент Ахметов. Доти, доки він матиме пристрасть до футболу і пристрасть до команди, поки він продовжить залишатися президентом "Шахтаря", він робитиме ще багато всього для клубу, і тільки війна може зупинити його", - цитує Де Дзербі клубна пресслужба.

Після заключного матчу благодійного туру "Шахтаря" проти "Хайдука" (3:3) у італійського фахівця було дуже зворушливе прощання з футболістами.

"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера "Шахтаря". Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі.

Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися", - зазначив італієць.

Нагадаємо, Де Дзербі готовий тренувати "Шахтар" безкоштовно.