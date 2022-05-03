Хацкевич висловився за радикальніші методи щодо російських і білоруських спортсменів

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич закликав посилити санкції проти російських і білоруських спортсменів.

"Погляньте, хто стоїть на чолі багатьох федерацій. Яка може бути перспектива білоруського спорту, якщо ним керують колишні силовики? Тим паче, з відсутністю конкуренції через санкції, коли жоден спортсмен не зможе зростати.

Зараз не може бути спорт поза політикою, адже спортсмени дуже публічні люди. І їхнє мовчання перед нинішніми подіями — така сама співучасть у них", — цитує білоруського фахівця nashaniva.com.

"Росія каже, що спортсмени не повинні терпіти, але були випадки, коли, наприклад, спортсмен на змаганнях демонструє літеру Z або робить фашистський жест рукою. На хокейних матчах у Росії демонструють букву Z, а Росія потім каже, що спорт поза політикою? Тепер так не відсидишся.

Правильно, що проти російських і білоруських спортсменів запровадили такі санкції, потрібні ще суворіші заходи. Якщо це московська команда, вона має грати лише в Москві, Рязанська — лише в Рязані, тоді у спорті буде ще веселіше. Нехай вони взагалі не зможуть виїхати за межі області", — вважає Хацкевич.

"Але не думаю, щоб ці санкції могли змусити когось не мовчати. Минуло вже два місяці війни, і якщо за цей час людина не висловилася, навряд чи щось зміниться. Коли звик мовчати, важко почати говорити, і найголовніше — люди не мають сміливості та характеру.

Українські спортсмени йдуть захищати свою країну, бо вони її люблять, вони незалежні люди та борються за свою незалежність. За останні 30 років вони відійшли від радянської спадщини, розуміють, як треба жити і куди рухатися. Тому вони беруть у руки зброю та йдуть у ту саму тероборону", — зазначив колишній керманич "Динамо".