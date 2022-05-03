Член виконкому УАФ закликав керівництво рівненського "Вереса" прибрати з емблеми клубу букву V

Олексій Хахльов пропонує "оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки".

Голова Рівненської обласної асоціації футболу та член виконкому УАФ Олексій Хахльов на своїй сторінці у Facebook закликав керівництво рівненського "Вереса" прибрати з емблеми клубу букву V, яка стала одним із символів агресії Росії проти України.

"Задля запобігання погіршенню репутації та недопустимості розповсюдження забороненої символіки звертаюся до керівництва, акціонерів і членів Наглядової ради Народний Клуб "Верес" Рівне, а також до всіх "червоно-чорних" вболівальників.

Негайно прибрати з всієї символіки Народного клубу заголовну літеру V як символ російської агресії проти України. Пропоную оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки НК "Верес" Рівне. Разом ми сила", - написав футбольний функціонер.

Зазначимо, що в період з 2015 по 2017 рік Хахльов був президентом "Вереса".

Раніше футболіст "Вереса" Сергій Панасенко показав, як потрібно виконувати гімн України перед трибунами.