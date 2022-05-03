Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
ГоловнаСпорт

Член виконкому УАФ закликав керівництво рівненського "Вереса" прибрати з емблеми клубу букву V

Олексій Хахльов пропонує "оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки".

Член виконкому УАФ закликав керівництво рівненського "Вереса" прибрати з емблеми клубу букву V
Олексій Хахльов
Фото: УАФ

Голова Рівненської обласної асоціації футболу та член виконкому УАФ Олексій Хахльов на своїй сторінці у Facebook закликав керівництво рівненського "Вереса" прибрати з емблеми клубу букву V, яка стала одним із символів агресії Росії проти України.

"Задля запобігання погіршенню репутації та недопустимості розповсюдження забороненої символіки звертаюся до керівництва, акціонерів і членів Наглядової ради Народний Клуб "Верес" Рівне, а також до всіх "червоно-чорних" вболівальників.

Негайно прибрати з всієї символіки Народного клубу заголовну літеру V як символ російської агресії проти України. Пропоную оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки НК "Верес" Рівне. Разом ми сила", - написав футбольний функціонер.

Зазначимо, що в період з 2015 по 2017 рік Хахльов був президентом "Вереса".

Раніше футболіст "Вереса" Сергій Панасенко показав, як потрібно виконувати гімн України перед трибунами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також