"Донбас" не зможе взяти участь у Лізі чемпіонів через війну

Хокейний клуб "Донбас" мав узяти участь у Лізі чемпіонів, проте через війну з Росією донеччани пропустять розіграш.

Хокейна ліга чемпіонів разом зі своїм медіа- та маркетинговим партнером Infront вирішили надати Wild Card "Олімпіï" з Любляни на майбутній сезон 2022/23, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Організація докладно пояснила вибір на користь словенського клубу.

"Акт війни проти України – це трагедія, і неможливо уявити, яких страждань вона завдає народу України. Звичайно, донецький ХК "Донбас" не може брати участь у сезоні CHL-2022/23 за таких обставин, і ми хотіли б подякувати клубу за прихильність і величезні зусилля, докладені для свого першого виступу в CHL минулого сезону", - йдеться в заяві правління CHL.

"Мета CHL полягає в тому, щоб за допомогою системи Wild Card виокремлювати гідні клуби та сприяти розвитку європейського клубного хокею з шайбою, забезпечуючи якомога різноманітніше поле для участі на міжнародному рівні.

Номінація "Олімпії" Любляни дає можливість додати нову країну на карту CHL. Клуб прогресує і щойно гідно завершив свій перший сезон у ICE-HL. Саме тому було ухвалено рішення надати їм Wild Card та 32-ге місце у складі CHL на сезон-2022/23", - зазначили організатори.