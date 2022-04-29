Сьогодні футбольна збірна України відзначає 30-річний ювілей

Рівно 30 років тому жовто-сині зіграли свій перший офіційний матч.

Сьогодні збірна України з футболу відзначає свій 30-й День народження, нагадує пресслужба УАФ.

29 квітня 1992 року національна команда України на ужгородському "Авангарді" провела свій перший в історії офіційний футбольний матч.

Поєдинок проти збірної Угорщини завершився перемогою гостей – 3:1. Автором першого гола у складі української збірної став Іван Гецко, який на той момент захищав кольори одеського "Чорноморця".

Матчі збірної України за статусом: