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Сьогодні футбольна збірна України відзначає 30-річний ювілей

Рівно 30 років тому жовто-сині зіграли свій перший офіційний матч.

Сьогодні збірна України з футболу відзначає свій 30-й День народження, нагадує пресслужба УАФ.

29 квітня 1992 року національна команда України на ужгородському "Авангарді" провела свій перший в історії офіційний футбольний матч.

Поєдинок проти збірної Угорщини завершився перемогою гостей – 3:1. Автором першого гола у складі української збірної став Іван Гецко, який на той момент захищав кольори одеського "Чорноморця".

Матчі збірної України за статусом:

  • Фінальні турніри ЧС: 5 матчів, 2 перемоги, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів – 5:7;
  • Відбір до ЧС: 78 матчів, 37 перемог, 28 нічиїх, 13 поразок, р.м. - 119:60;
  • Фінальні турніри ЧЄ: 11 матчів, 3 перемоги, 8 поразок, р.м. - 8:19;
  • Відбір до ЧЄ: 62 матчі, 29 перемог, 17 нічиїх, 16 поразок, р.м. - 90:57;
  • Ліга Націй УЄФА: 10 матчів, 5 перемог, 5 поразок, р.м. - 10:18;
  • Товариські зустрічі: 125 матчів, 54 перемоги, 37 нічиїх, 34 поразки, р.м. 168:136.
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