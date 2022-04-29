Сьогодні футбольна збірна України відзначає 30-річний ювілей

Рівно 30 років тому жовто-сині зіграли свій перший офіційний матч.
Сьогодні збірна України з футболу відзначає свій 30-й День народження, нагадує пресслужба УАФ.
29 квітня 1992 року національна команда України на ужгородському "Авангарді" провела свій перший в історії офіційний футбольний матч.
Поєдинок проти збірної Угорщини завершився перемогою гостей – 3:1. Автором першого гола у складі української збірної став Іван Гецко, який на той момент захищав кольори одеського "Чорноморця".
Матчі збірної України за статусом:
- Фінальні турніри ЧС: 5 матчів, 2 перемоги, 1 нічия, 2 поразки, різниця м'ячів – 5:7;
- Відбір до ЧС: 78 матчів, 37 перемог, 28 нічиїх, 13 поразок, р.м. - 119:60;
- Фінальні турніри ЧЄ: 11 матчів, 3 перемоги, 8 поразок, р.м. - 8:19;
- Відбір до ЧЄ: 62 матчі, 29 перемог, 17 нічиїх, 16 поразок, р.м. - 90:57;
- Ліга Націй УЄФА: 10 матчів, 5 перемог, 5 поразок, р.м. - 10:18;
- Товариські зустрічі: 125 матчів, 54 перемоги, 37 нічиїх, 34 поразки, р.м. 168:136.
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