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Суркіс порівняв футболістів "Динамо" із солдатами

Президент "Динамо" розповів, кому належить ініціатива проведення євротуру.

Суркіс порівняв футболістів "Динамо" із солдатами
Ігор Суркіс
Фото: Динамомания

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про тонкощі організації та проведення благодійного євротуру київського клубу.

"Ідея благодійного турне належала тренеру команди Мірчі Луческу – ми підхопили її та розпочали реалізацію. Це було непросто, бо ситуація в Україні непроста.

Наші футболісти теж захищають батьківщину, як солдати. Я маю подякувати президенту України, Міністерству закордонних справ та Міністерству культури і інформаційної політики. Усі підтримали цю ідею, і кожен зробив свій внесок у те, щоб це вдалося втілити в життя", - цитує інтерв'ю Суркіса хорватському виданню Večernji list клубна пресслужба.

"Той, хто приносить в Україну нехай навіть один долар, одну гривню, допомагає біженцям і дітям, які втратили батьків, робить велику справу.

Завдяки нашому матчу в Дортмунді ми заробили 400 тисяч євро. Ці гроші йдуть до міністерств, про які я вже говорив.

Чемпіонати тривають по всій Європі, і зробити якийсь серйозний матч складно. Ми могли б зіграти з "Міланом" і "Вест Гемом", але в команд свої завдання в національних першостях, і дуже складно все узгодити.

Дякуємо всім клубам, які грали з нами. Ми провели б ще більше ігор, але збірна України грає в червні, і зараз ми повинні зупинити цей проєкт. Тому що збірна має готуватися до своїх матчів", - уточнив президент "Динамо".

Сьогодні кияни проведуть п'ятий матч туру проти "Динамо" із Загреба.

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