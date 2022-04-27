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"Динамо" зібрало €400 тисяч від проведення благодійного матчу з "Боруссією" Дортмунд

Кошти будуть направлені на допомогу українцям, які постраждали від агресії Росії.

Фото: EPA/UPG

Напередодні "Динамо" у рамках благодійного євротурне "Match for Peace! Stop the War!" здобуло перемогу в Дортмунді над "Боруссією" - 3:2.

На спортивну арену "Сигнал Ідуна Парк" прийшла велика кількість українських уболівальників.

Фото: EPA/UPG

З продажу квитків та донатів від уболівальників та глядачів, які надходили протягом телевізійної трансляції, вдалося зібрати 400 тисяч євро, повідомляє пресслужба київського клубу.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від війни з Росією, а також вирішення найбільших гуманітарних проблем.

Зокрема, фінанси будуть спрямовані на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, а також забезпечення їх ліками, медикаментами, товарами першої необхідності.

Нагадаємо, "Боруссія" Дортмунд допоможе відновити зруйнований стадіон у Чернігові.

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