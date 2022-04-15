"Динамо" скасувало благодійний матч зі "Стяуа" через висловлювання президента румунського клубу про полк "Азов"

Фото: ФК "Динамо"

Пресслужба "Динамо" оголосила про скасування благодійного матчу зі "Стяуа" (FCSB) через висловлювання президента румунського клубу на адресу полку "Азов".

Раніше Джіджі Бекалі назвав воїнів цього підрозділу нацистами.

"Керівництво "Динамо" вважає неприпустимим висловлювання власника FCSB Джіджі Бекалі щодо українського полку "Азов" і не бачить можливості проведення цього поєдинку. Про це клубу FCSB було повідомлено наступного дня після появи резонансних заяв", - йдеться у зверненні "Динамо".

"ФК "Динамо" (Київ) дякує клубу FCSB і його президентові Джіджі Бекалі за допомогу в організації тренувального процесу нашої команди в Румунії, але наголошує, що найвищий пріоритет зараз - це незалежність нашої країни та всіх, хто забезпечує це військовим і дипломатичним шляхом", - наголошено в заяві.

Замість матчу зі "Стяуа" "Динамо" проведе 20 квітня благодійний поєдинок із ЧФР "Клуж".