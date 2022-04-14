Вигнана зі збірної України біатлоністка заявила, що вона з перших днів війни категорично проти вторгнення в Україну

Натуралізована російська біатлоністка Ольга Абрамова відреагувала на виключення зі складу збірної України.

"Сьогодні з великим подивом прочитала у ЗМІ інформацію про те, що звільнена зі збірної України з біатлону через країну свого походження.

З перших днів війни я категорично проти вторгнення в Україну", - цитує пост Абрамової у Facebook sport.ua.

"Справді, 24 лютого, у перший день війни, перебуваючи на навчально-тренувальному зборі в Сянках, у Львівській обл., з незалежних від мене причин я змушена була залишити територію спортивного центру та вирушити до Закарпатської обл. Після чого, пройшовши кордон з Угорщиною, я поїхала до своєї півторарічної доньки, яка на той момент перебувала в Росії.

10 років моєї спортивної кар'єри пройшли під українським прапором, 10 років я громадянка України і пишаюся цим. І зараз у мене так само болить серце за всіх людей, які страждають, за всі безневинні жертви та мільйони зруйнованих доль", - пише спортсменка.

"Я з жахом спостерігаю за тим, що відбувається з моїм рідним Харковом і Черніговом, як було повністю знищено лижну базу, яка стала для мене другим домом, як стиралися з лиця землі десятки інших міст по всій Україні.

Але чому тоді зараз, коли нашій країні потрібна єдність і підтримка, ми починаємо якісь внутрішні розборки та шукаємо зрадників там, де їх немає? Через амбіції однієї людини я не перестала любити цю країну та людей.

Бажаю всім терпіння, витримки у цей складний час і, звісно, мирного неба над головою", – написала Абрамова.

Нагадаємо, крім Абрамової, зі складу збірної вивели Катерину Бех та Оксану Москаленко.