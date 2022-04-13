Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
ГоловнаСпорт

Народні депутати розкритикували позицію НОК України щодо вторгнення Росії

Ольга Саладуха і Жан Беленюк відзначилися розгорнутою заявою у Facebook.

Ольга Саладуха
Фото: facebook
Ольга Саладуха

Народна депутатка України, бронзова медалістка лондонської Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook розкритикувала Національний олімпійський комітет України на тлі російського вторгнення.

Чемпіонка світу-2011 звинуватила керівний спортивний орган країни в недостатньо активному відстоюванні українських інтересів на світовій спортивній арені.

"

"Назвати ворога ворогом, війну війною, окупацію окупацією – це те найменше, що українські спортсмени хотіли почути від керівництва Національного олімпійського комітету ще в перші дні вторгнення Росії.

І, на жаль, цього не відбулося досі", - пише нардеп.

Примітно, що відповідна публікація вийшла на Facebook-сторінці Саладухи у співавторстві з олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу з греко-римської боротьби Жаном Беленюком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також