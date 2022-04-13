Народні депутати розкритикували позицію НОК України щодо вторгнення Росії

Ольга Саладуха і Жан Беленюк відзначилися розгорнутою заявою у Facebook.

Фото: facebook Ольга Саладуха

Народна депутатка України, бронзова медалістка лондонської Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook розкритикувала Національний олімпійський комітет України на тлі російського вторгнення.

Чемпіонка світу-2011 звинуватила керівний спортивний орган країни в недостатньо активному відстоюванні українських інтересів на світовій спортивній арені.

"Назвати ворога ворогом, війну війною, окупацію окупацією – це те найменше, що українські спортсмени хотіли почути від керівництва Національного олімпійського комітету ще в перші дні вторгнення Росії.

І, на жаль, цього не відбулося досі", - пише нардеп.

Примітно, що відповідна публікація вийшла на Facebook-сторінці Саладухи у співавторстві з олімпійським чемпіоном та чемпіоном світу з греко-римської боротьби Жаном Беленюком.