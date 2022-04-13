Шотландія прозвітувала про суму зібраних на підтримку України грошей від благодійного матчу з Польщею

Фото: The Scottish FA

Від проведення товариського поєдинку між збірними Шотландії та Польщі (1:1) минулого місяця на "Хемпден-Парку" Футбольною асоціацією Шотландії (The Scottish FA) та ЮНІСЕФ було зібрано 500 тис. фунтів стерлінгів, повідомляє пресслужба The Scottish FA. Матч відвідали 39 090 глядачів, кожен із яких заплатив по 10 фунтів за квиток. Також якусь суму було отримано завдяки іншим пожертвуванням, включаючи платні текстові повідомлення.

Крім того, свій внесок зробили і комерційні партнери The Scottish FA.

"Усі в Шотландській футбольній асоціації були приголомшені — але не здивовані — щедрістю шотландських уболівальників і тих, хто не зміг відвідати гру, але вирішив зробити особисту пожертву.

На той час ми говорили, що питання, пов'язані з футболом, відійшли на другий план порівняно з тим, із чим стикається і продовжує стикатися народ України", – заявив виконавчий директор The Scottish FA Ян Максвелл.

Усі зібрані гроші будуть надіслані на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, що в той період Польща мала зіграти проти Росії у відборі на Чемпіонат світу-2022, тоді як Шотландія – провести матч з Україною. Через неможливість проведення цих зустрічей команди зіграли одна з одною.