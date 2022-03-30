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Капітанська пов'язка у кольорах українського прапора допомогла: Левандовськи забив переможний гол у фіналі плей-оф ЧС-2022

Польща вийшла на мундіаль.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

У польському Хожуві на стадіоні "Шльонські" пройшов фінальний матч плей-оф Чемпіонату світу-2022, у якому зустрічалися збірні Польщі та Швеції.

Господарі поєдинку здобули перемогу (2:0) та стали учасниками фінальної частини турніру в Катарі.

Переможний гол на 50-й хвилині забив капітан команди Роберт Левандовський, чітко реалізувавши пенальті.

При цьому під час поєдинку зірковий форвард вирішив висловити підтримку Україні, вивівши свою команду у капітанській пов'язці у кольорах українського прапора.

Додамо, що ще один капітан своєї національної команди – Рахим Стерлінг у товариському матчі Англія - Кот-д'Івуар (3:0) вийшов із "українською" капітанською пов'язкою.

Рахим Стерлінг
Фото: EPA/UPG
Рахим Стерлінг

Цікаво, що і йому цей жест підтримки України допоміг відзначитися голом.

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