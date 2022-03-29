Зеленський прокоментував усунення російських спортсменів від турнірів

Президент України Володимир Зеленський назвав правильним рішенням усунення російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

"Я вважаю, що ти не можеш відчути той біль, який [відчули] ми, але ти маєш хоча б відчути на собі якийсь дискомфорт, – вважає Зеленський. – Тоді ти зможеш зрозуміти, що тебе твоя влада взяла без бою",- цетує президента "Суспильне спорт".

"Міжнародне бойкотування тих чи інших російських спортсменів, які не мають до політики жодного стосунку, — рішення правильне. Тому що, на жаль, вони мають стосунок. Вони, можливо, навіть не відчувають цього до кінця, але вони мають зрозуміти, що вони — інструмент міжнародного іміджу країни", - впевнений Зеленський.

Президент України зазначив, що спортивна, культурна чи будь-яка інша ізоляція має торкнутися всіх росіян, які залишаються у своїй країні. Водночас Зеленський не вважає безневинними й тих громадян РФ, які виїхали за кордон.

"Це їхнє право, – визнає президент. – Але сказати, що вони всі невинні до кінця, — теж нечесно. Якщо людина свій голос ніде [не проявила]… Хоча б одного разу, хоча б один пост у соцмережах, хоча б одного разу не вийшла на площу…

Не треба підпалювати автомобіль комусь, не треба стріляти ні в кого, не треба примушувати… Нібито якщо ти там не вбив царя рідного, ти нам не друг. Та ні-ні! Ну, просто підтримати. Просто сказати: "Я не можу так, я не хочу так". Навіть якщо почує одна людина, це все одно буде плюсом. Фраза "нас усе одно не почують, це не допоможе" не працює, це несправедливо.

Тому бойкотування — саме для того, щоб зрозуміли: коли там помирають, вам має бути хоча б дискомфортно", - зазначив Зеленський.