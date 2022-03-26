Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
ГоловнаСпорт

Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пістолета

Уже втретє.

Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пістолета
Олена Костевич не змогла стримати сліз (скрін)
Фото: EPA/UPG

Українська спортсменка Олена Костевич здобула золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Костевич стала вже триразовою чемпіонкою Європи. Ще дві медалі спортсменка взяла у 2015 та 2016 роках.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Завдяки Олені Костевич пролунав гімн України в Норвегії! На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової українська спортсменка Олена Костевич здобула «золото»! Дякуємо за перемогу, дякуємо за емоції, дякуємо, що під час війни все одно можемо пишатися результатами!" - зазначено в тексті повідомлення.

Друге та третє місце - у представниць Сербії та Австрії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також