Українка Костевич стала чемпіонкою Європи у стрільбі з пістолета

Українська спортсменка Олена Костевич здобула золоту медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Костевич стала вже триразовою чемпіонкою Європи. Ще дві медалі спортсменка взяла у 2015 та 2016 роках.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Завдяки Олені Костевич пролунав гімн України в Норвегії! На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової українська спортсменка Олена Костевич здобула «золото»! Дякуємо за перемогу, дякуємо за емоції, дякуємо, що під час війни все одно можемо пишатися результатами!" - зазначено в тексті повідомлення.

Друге та третє місце - у представниць Сербії та Австрії.