Суркіс спростував інформацію про вивезення з України незадекларованої великої суми грошей

На офіційному сайті київського "Динамо" з'явилася заява пресслужби Ігоря Суркіса, якою спростовується інформація про вивезення братами Суркісами за межі України незадекларованих 17 мільйонів євро.

"Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої сім'ї будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею.

На сьогоднішній день, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами надіслано офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування "готівкових" брехливих фейків", - говориться в заяві.

Нагадаємо, проти митників, які пропустили через кордон братів Суркісів без перевірки та декларування, Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження.