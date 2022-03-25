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Суркіс спростував інформацію про вивезення з України незадекларованої великої суми грошей

Клуб виступив із спростуванням.

Суркіс спростував інформацію про вивезення з України незадекларованої великої суми грошей
Ігор Суркіс
Фото: ФК "Динамо"

На офіційному сайті київського "Динамо" з'явилася заява пресслужби Ігоря Суркіса, якою спростовується інформація про вивезення братами Суркісами за межі України незадекларованих 17 мільйонів євро.

"Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось із їхньої сім'ї будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею.

На сьогоднішній день, за дорученням Ігоря Суркіса, його українськими та угорськими юристами надіслано офіційні запити до митних органів Угорщини для спростування "готівкових" брехливих фейків", - говориться в заяві.

Нагадаємо, проти митників, які пропустили через кордон братів Суркісів без перевірки та декларування, Державним бюро розслідування порушено кримінальне провадження.

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