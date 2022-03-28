Володимир Кличко прокоментував рішення Усика покинути Україну заради підготовки до реваншу з Джошуа

Тут є і плюси, і мінуси, заявив Володимир.

Легенда українського аматорського і професійного боксу, ексчемпіон світу Володимир Кличко прокоментував рішення володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика виїхати з України під час російського вторгнення для підготовки до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

"Тут є плюси та мінуси, і для Олександра це було непростим рішенням. Той факт, що буде виконано гімн нашої країни і піднято наш прапор, можна розцінювати скоріше позитивно, ніж негативно", - наводить слова Кличка The Telegraph.