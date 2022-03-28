Букмекерська компанія Parimatch завершила відкликання франшизи з Росії

Росія відключена від софту Parimatch Tech і не має права використовувати бренд Parimatch у жодних форматах і ні на яких платформах.

Завершено відкликання франшизи Parimatch із РФ, а будь-яку співпрацю припинено, повідомляє sport.ua.

Таке рішення наглядова рада міжнародної холдингової компанії Parimatch Tech ухвалила після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Росія відключена від софту Parimatch Tech і не має права використовувати бренд Parimatch у жодних форматах і ні на яких платформах. Це не ребрендинг чи рестайлінг.

Завершено всі юридичні та технічні процеси, необхідні для остаточного відкликання франшизи Parimatch з Росії.

Це означає повну заборону використання рекламних матеріалів, символіки, кольорів, глобальних амбасадорів і слоганів Parimatch на території РФ і навіть заборону використання символіки для локальних амбасадорів. Крім того, РФ була відключена від усіх ексклюзивних і загальних технологічних рішень холдингу Parimatch Tech.