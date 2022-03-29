До них приєднався й Михайло Мудрик.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко і півзахисник "Шахтаря" та збірної країни Михайло Мудрик в Ужгороді поволонтерили, повідомляє sportarena.com.

Функціонер і футболіст розвантажили гуманітарну допомогу, доправлену Угорською федерацією футболу.

Раніше Українська асоціація футболу перенесла штаб-квартиру на Закарпаття.

Волонтерить й ексгравець "Динамо" та збірної України Артем Мілевський.

Мілевський перебуває в Києві. Він опублікував в Instagram фото, на якому допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Мілевський оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста. Останнім клубом Артема став "Минай".