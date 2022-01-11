Гравець "Шахтаря" за рік зробив ривок у професійній майстерності.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив список найперспективніших гравців Європи. Головним критерієм для рейтингу є вік: гравець на початок 2022 року не повинен бути старшим від 21 року.

У топ-40 потрапив вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик.

"Стильний вінгер увірвався в команду "Шахтаря" цього сезону і брав участь у всіх їхніх групових матчах Ліги чемпіонів, включаючи приголомшливий поєдинок проти "Реала". Незабаром йому пророкують міжнародний дебют", - каже характеристика 21-річного Михайла від пресслужби УЄФА.

Додамо, що до списку також включені гравці "Барселони" Ніко Гонсалес та Гаві, нападник "Зальцбурга" Карім Адеємі, хавбек "Ліверпуля" Гарві Елліотт, півзахисник "Арсеналу" Еміл Сміт-Роу, хавбек "Дженоа" Ніколо Ровелла та інші.

У нинішньому сезоні Мудрик узяв участь у 19 матчах за "гірників" у всіх турнірах, відзначившись двома голами та дев'ятьма гольовими передачами.

Зазначимо, Мудриком предметно цікавляться "Севілья" та "Брентфорд", причому останній зробив уже другу, покращену пропозицію в розмірі 15 млн фунтів.

Нагадаємо, дебютний гол Мудрика за "Шахтар" був у матчі 8-го туру Української прем'єр-ліги з "Маріуполем".