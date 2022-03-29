Міжнародна спілка біатлоністів зупинила членство федерацій Росії та Білорусі

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) прийняла одностайне рішення про виключення федерацій Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба організації.

Рішення, яке було ухвалено за пропозицією Підрозділу з питань чесності в біатлоні, вже набуло чинності.

"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов'язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Через ці порушення СБР та BiFB IBU та біатлон опиняються у скрутному становищі, їхнє активне членство підірве зусилля IBU та його членів у просуванні своїх конституційних принципів і цілей", — сказано в заяві.

"Крім того, виконком погодився з тим, що оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби НФС країн-нападниць продовжували користуватися всіма правами членства в IBU, коли їхні країни порушили проведення спортивних змагань в Україні", - зазначено в заяві IBU.

"Ми дуже уважно стежитимемо за розвитком цієї ситуації і переглянемо це рішення в разі зміни обставин. Рішення також має бути розглянуте Конгресом IBU 2022 року на його засіданні 15-19 вересня, якщо виконавча рада IBU не скасує його раніше".