В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
ГоловнаСпорт

Міжнародна спілка біатлоністів зупинила членство федерацій Росії та Білорусі

Рішення ухвалено безстроково.

Міжнародна спілка біатлоністів зупинила членство федерацій Росії та Білорусі
Фото: milanhutera

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) прийняла одностайне рішення про виключення федерацій Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба організації.

Рішення, яке було ухвалено за пропозицією Підрозділу з питань чесності в біатлоні, вже набуло чинності.

"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов'язання федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Через ці порушення СБР та BiFB IBU та біатлон опиняються у скрутному становищі, їхнє активне членство підірве зусилля IBU та його членів у просуванні своїх конституційних принципів і цілей", — сказано в заяві.

"Крім того, виконком погодився з тим, що оскільки вторгнення Росії в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби НФС країн-нападниць продовжували користуватися всіма правами членства в IBU, коли їхні країни порушили проведення спортивних змагань в Україні", - зазначено в заяві IBU.

"Ми дуже уважно стежитимемо за розвитком цієї ситуації і переглянемо це рішення в разі зміни обставин. Рішення також має бути розглянуте Конгресом IBU 2022 року на його засіданні 15-19 вересня, якщо виконавча рада IBU не скасує його раніше".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також