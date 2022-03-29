Росії загрожує виключення з ФІФА

В останній день березня в катарській Досі відбудеться 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА), на якому, зокрема, буде розглянуто питання подальшого членства в організації Російської федерації футболу (РФС), повідомляє sportarena.com.

При цьому наголошується, що якщо президент ФІФА Джанні Інфантіно, Азіатська та Африканська конфедерації схиляються до призупинення членства, то за повне виключення виступають УЄФА та КОНМЕБОЛ (організація, яка управляє футболом у Південній Америці).

Обидва варіанти означатимуть для Росії заборону на міжнародні трансфери, а також неможливість виступу на міжнародному рівні.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.