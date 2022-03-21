ФІФА матеріально підтримала Україну

Міжнародний футбольний союз (ФІФА) виділив 1 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні, повідомляє пресслужба організації.
Першу партію гуманітарної допомоги вже доставлено до Української асоціації футболу (УАФ).
"Перед лицем цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни.
Фонд ФІФА готовий надати необхідну допомогу, працюючи в координації з футбольною спільнотою в Україні", - заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
"За запитом ЗСУ першу партію аптечок першої допомоги вже доставлено в Україну.
Ця робота проводиться у співпраці з футбольною спільнотою, щоб надавати допомогу там, де вона найбільше потрібна", - зазначив голова організації.
Нагадаємо, ФІФА зарахував Росії технічну поразку у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Польщі.