ФІФА дозволила легіонерам в односторонньому порядку розривати контракти із російськими клубами

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Бюро Ради ФІФА за погодженням з УЄФА та після консультацій з різними зацікавленими сторонами прийняло рішення тимчасово змінити Положення про статус і трансфер гравців (RSTP) для забезпечення правової безпеки та ясності в низці питань, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, щоб полегшити від'їзд іноземних гравців і тренерів з Росії, ФІФА дозволив їм зупинити до 30 червня дію своїх трудових договорів з клубами, афілійованими з Російським футбольним союзом (РФС).

Футболісти зможуть підписати контракт з новим клубом без жодних штрафних санкцій. Переходи мають бути завершені до 7 квітня 2022 року.