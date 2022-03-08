Міжнародна федерація гольфу усунула Росію та Білорусь від змагань

Дедалі менше міжнародних федерацій залишаються дистанційованими від подій в Україні.

Міжнародна федерація гольфу (IGF) усунула Росію та Біларусь від усіх змагань під своєю егідою, повідомляє пресслужба організації.

При цьому наголошується, що у єдності з Олімпійським рухом IGF підтримує заклики до миру.

IGF вважає, що спорт може сприяти світові і що він об'єднує спортсменів та країни, руйнуючи бар'єри та створюючи взаєморозуміння між культурами.

Наголошується, що на знак солідарності з олімпійським рухом та з метою захисту цілісності світового спортивних змагань та безпеки всіх учасників, IGF не запрошуватиме чи не дозволятиме участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях, що перебувають під його юрисдикцією, у тому числі в аматорському командному чемпіонату світу 2022 року.