Російські фани більше не побачать Мессі, Мбаппе та Неймара

Ліга 1 припинила показ чемпіонату Франції у Росії, повідомляється у пресрелізі організації.
"LFP прийняла рішення з цього дня призупинити дію контракту на трансляцію чемпіонату Франції у Росії на телеканалі "Матч ТВ", - йдеться у заяві.
Як і решту футболістів Ліги 1.
Ліга 1 припинила показ чемпіонату Франції у Росії, повідомляється у пресрелізі організації.
"LFP прийняла рішення з цього дня призупинити дію контракту на трансляцію чемпіонату Франції у Росії на телеканалі "Матч ТВ", - йдеться у заяві.