Російські фани більше не побачать Мессі, Мбаппе та Неймара

Як і решту футболістів Ліги 1.

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Ліга 1 припинила показ чемпіонату Франції у Росії, повідомляється у пресрелізі організації.

"LFP прийняла рішення з цього дня призупинити дію контракту на трансляцію чемпіонату Франції у Росії на телеканалі "Матч ТВ", - йдеться у заяві.