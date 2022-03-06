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Російські фани більше не побачать Мессі, Мбаппе та Неймара

Як і решту футболістів Ліги 1.

Фото: EPA/UPG

Ліга 1 припинила показ чемпіонату Франції у Росії, повідомляється у пресрелізі організації.

"LFP прийняла рішення з цього дня призупинити дію контракту на трансляцію чемпіонату Франції у Росії на телеканалі "Матч ТВ", - йдеться у заяві.

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