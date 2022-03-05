Команда Формули-1 розірвала контракти з російським спонсором та бойовим пілотом

Команда Формули-1 "Хаас" оголосила про розрив контракту з російським пілотом Микитою Мазепіним, а також із титульним спонсором – компанією "Уралкалій", співвласником якої є Дмитро Мазепін – батько російського пілота, повідомляє пресслужба американської команди. TEAM STATEMENT #HaasF1 pic.twitter.com/5aEXLzYtmV
TEAM STATEMENT #HaasF1 pic.twitter.com/5aEXLzYtmV— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 5, 2022
Хто замінить Мазепіна наразі не повідомляється.
Раніше Формула-1 розірвала контракт на проведення гонок у Росії.