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Команда Формули-1 розірвала контракти з російським спонсором та бойовим пілотом

Микита Мазепін залишає "Хаас".

Фото: formula1.com

Команда Формули-1 "Хаас" оголосила про розрив контракту з російським пілотом Микитою Мазепіним, а також із титульним спонсором – компанією "Уралкалій", співвласником якої є Дмитро Мазепін – батько російського пілота, повідомляє пресслужба американської команди.

Хто замінить Мазепіна наразі не повідомляється.

Раніше Формула-1 розірвала контракт на проведення гонок у Росії.

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