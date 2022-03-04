Футболу для мене більше не існує, коли ракети націлені на наші будинки, - Шевченко

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який зараз перебуває у Великій Британії, заявив, що його країна об'єдналася заради свободи і що він докладе всіх зусиль, аби допомогти Україні.

"Я так пишаюся тим, що я українець. Це дуже тяжкий момент для моєї країни, мого народу, моєї родини. Мої мама та сестра зараз у Києві, і там відбуваються жахливі речі. Гинуть люди, ракети націлені на наші будинки.

Я намагався (переконати свою сім'ю поїхати. – LB.ua) багато разів, я розмовляв з ними, але відповідь – ні. Вони хочуть залишитися там. Це український дух.

Футболу для мене не існує. Я не думаю про це. Не час для цього. Нічого не дивлюсь, жодного спорту, нічого. Уся моя зосередженість, коли прокидаюся, думаю, як можу допомогти своїй країні, що можу зробити", - цитує Шевченка Sky Sports News. Stop the war in Ukraine! Слава Україні! 🇺🇦🙏❤️#supportukraine #standwithukraine #saveukraine pic.twitter.com/IcxAAstK6u — Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 27, 2022

"Моя ідея полягає в тому, щоб спробувати змусити людей зрозуміти ситуацію, людську сторону ситуації, з якою ми зіткнулися. Я спілкуюся з фондами, щоб зібрати гроші та допомогти українському суспільству.

Нам треба зупинити цю війну, нам потрібно знайти спосіб зупинити війну. Ми маємо біженців, нам потрібна гуманітарна допомога. Нам потрібна медична допомога, продовольча підтримка.

Віталій Кличко на передовій. Ми спілкуємося щодня, він інформує мене про ситуацію.

Усі спортсмени єдині. Ми спілкуємося, ділимося інформацією, намагаємось допомогти країні. Деякі з них залишаються в Україні на передовій, ми намагаємось організувати те, що потрібно країні зараз", - заявив екснаставник національної збірної.

"Я хочу звернутися до світу. Будь ласка, пожертвуйте гроші.

Кожному українцю дуже важливо відчувати підтримку світу. Нам це дуже потрібно. Потрібно, щоб нація не переставала говорити про це. Вас чують усі в Україні. Вони відчувають вашу підтримку. Для нас важливо почути підтримку від вас.

Так, британський уряд робить достатньо, але ми попросимо зробити більше. Великобританія робить багато для нас – і ми вдячні. Спорт має неймовірну силу змінити світ. Неймовірно, коли "Евертон" підтримував Миколенка, а "Манчестер Сіті" - Зінченка.

Я не в змозі говорити про "Челсі". Я тут, щоб говорити про свою країну, про те, що відбувається в моїй країні. Гравці "Динамо" та "Шахтаря" об'єдналися разом та провели деякий час, пару ночей, у тренувальному центрі "Динамо".

Інші гравці намагалися покинути країну. Мабуть, більшість із них перетнули кордон з Польщею і відлітають у рідні країни", - зазначив Шевченко.

"Я не думаю, що рішення FIFA та UEFA усунути Росію складне.

Поки війна не припинилася, я вважаю правильно не допускати жодних російських спортсменів до участі в будь-яких спортивних змаганнях. Я просто прошу росіян вийти на майдани і виступити за припинення війни".