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Міжнародна федерація тенісу призупинила членство Федерації тенісу Росії та Білорусі

Також ITF скасувала турніри в цих країнах.

Міжнародна федерація тенісу призупинила членство Федерації тенісу Росії та Білорусі
Фото: nashreporter

Міжнародна федерація тенісу (ITF) заборонила Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях з тенісу після вторгнення в Україну, повідомляє британське видання The Daily Mail.

Федерація виключила обидві країни з міжнародних командних змагань, у тому числі Кубка Девіса, Кубка Біллі Джин Кінг та Кубка ATP. Щоправда, відмовилася заборонити окремим гравцям брати участь у змаганнях. Вони продовжать, але гратимуть під нейтральним прапором.

Мова йде про Данила Медведєва, якому дозволили брати участь у турнірах у всьому світі.

Також ITF скасувала тенісні турніри в Росії та Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, Міжнародна федерація флорболу (IFF) відсторонила Національну федерацію флорболу Росії та Федерацію флорболу Білорусі від будь-яких міжнародних флорбольних заходів на невизначений час.

Цього ж дня в компанії Adidas заявили, що призупиняють співпрацю з Російським футбольним союзом.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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