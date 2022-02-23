Звєрєв виступив із заявою про дискваліфікацію з турніру АТР в Акапулько через неадекватну агресію

Третя ракетка світу німець Олександр Звєрєв прокоментував свою неадекватну поведінку на турнірі категорії ATP-500 в Акапулько.

"Важко висловити словами, як сильно я жалкую про свою поведінку під час та після вчорашнього парного матчу. Я особисто перепросив суддю на вежі за свій зрив щодо нього. Це було неправильно і неприйнятно, і я дуже розчарований.

Цього просто не мало статися, і цьому немає виправдання. Я також хотів би попросити вибачення у своїх уболівальників, турніру та спорту, який я люблю", - написав Звєрєв у сториз свого інстаграму.

"Як ви знаєте, я лишаю все на корті. Учора я залишив надто багато. Найближчими днями я подумаю про свої дії та про те, як зможу гарантувати, щоб це більше не повторилося.

Шкода, що підвів вас", — підсумував тенісист.

Нагадаємо, Звєрєв отримав від організаторів турніру дискваліфікацію за те, що кілька разів ударив ракеткою по суддівській вежі після поразки в матчі парного розряду, де виступав разом з бразильцем Марсело Мело. Усунення стосується й участі Звєрєва в одиночному розряді, де німецький тенісист вийшов у друге коло.