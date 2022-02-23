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Європейська федерація гандболу вирішила не проводити міжнародні матчі в Україні

EHF перенесла поєдинки жіночої збірної України та "Мотора".

Європейська федерація гандболу вирішила не проводити міжнародні матчі в Україні
Фото: EHF

Європейська федерація гандболу (EHF) наразі не бачить можливості проводити міжнародні матчі в Україні через ймовірну ескалацію військової агресії з боку Росії, повідомляє пресслужба федерації.

EHF перенесла два домашні матчі запорізького "Мотора" в Лізі чемпіонів. Поєдинки проти "ПСЖ" (1 березня) та "Барселони" (3 березня) команда зіграє у словацькому Пряшеві.

Матчі жіночої збірної України проти Чехії у відборі на чемпіонат Європи-2022 відбудуться 4 та 5 березня на арені чеської команди.

Рішення про поєдинки чоловічої збірної України проти Фінляндії у першому раунді плей-оф відбору на чемпіонат світу-2023, заплановані на 16 та 20 березня, буде ухвалено пізніше.

Раніше через потенційне вторгнення російських військ перенесли матч баскетбольної збірної України проти Іспанії у відборі на ЧС-2022.

Григорій МухінГригорій Мухін
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