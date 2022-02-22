За прикладом футбольної створено Професіональну волейбольну лігу України

У Слобожанському (Дніпропетровська область) відбулася установча конференція нової структури в українському волейболі – Професіональної волейбольній ліги України (ПВЛУ), повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

Ініціатива походила від керівників семи жіночих клубів. Серед засновників ліги 6 клубів нинішньої жіночої Суперліги ("Прометей", "Хімік", "Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ", "Волинь-Університет-ОДЮСШ", "Аланта" та "Полісся-ШВСМ-ЖДУ"), а також "Академія Прометей", яка виступає у Вищій лізі.

Керівником нової структури було обрано президента СК "Прометей" Володимира Дубинського, який і був головним натхненником створення ПВЛУ.

Також затверджено статут Ліги та прийнято низку інших необхідних документів.

Передбачається, що вже у новому сезоні-2022/23 чемпіонат та Кубок країни з волейболу серед жінок пройде за безпосередньою участю ПВЛУ.