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Фінський лижник відморозив пеніс під час марафону на Олімпіаді-2022

Китайські морози дуже підступні.

Фінський лижник відморозив пеніс під час марафону на Олімпіаді-2022
Ремі Ліндхольм
Фото: EPA/UPG

Фінський лижник Ремі Ліндхольм зазнав неприємного пошкодження під час марафону на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє championat.com.

Після фінішу спортсмен повідомив, що через низьку температуру і пронизливий вітер відморозив пеніс.

Після закінчення гонки фінському лижнику навіть довелося скористатися грілкою, щоб відігріти цей орган. Цікаво, що спортсмен не вперше стикається з такою проблемою. У нього діагностували обмерзання під час етапу Кубка світу у Руці (Фінляндія).

"Можете здогадатись, яка частина тіла у мене трохи відморозилася. Це було одне з найгірших змагань у моїй кар'єрі. Я просто боровся. А коли частини тіла почали зігріватися, біль був нестерпним", — цитує Ліндхольма видання.

Нагадаємо, гонку виграв російський лижник Олександр Большунов, який у Пекіні завоював три золоті, одну срібну та одну бронзову медаль.

Додамо, що марафон не зміг завершити лідер загального заліку Кубка світу Йоганнес Клебо. У норвежця були проблеми зі шлунком.

Григорій МухінГригорій Мухін
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