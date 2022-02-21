Фото: EPA/UPG Фред

У підсумковому матчі 26 туру Англійської прем'єр-ліги "Лідс" приймав "Манчестер Юнайтед".

Коріння непростих взаємин цих двох команд зародилося ще в середині XV століття у боротьбі за владу між сімействами Йорків та Ланкастерів, війні Червоної та Білої троянд.

Суперництво між містами Манчестер та Лідс продовжилося в епоху індустріальної революції в Англії, коли на зміну людській силі прийшли механічні верстати.

Це протистояння у спадок перейшло і в АПЛ.

Поєдинок на "Елланд Роуд" видався вкрай емоційним та непередбачуваним, з елементами крові.

Саме криваве зіткнення Скотта Мактомінея та Робіна Коха змусило арбітра зустрічі Пола Тірні з Ланкаширу додати до першого тайму 6 хвилин.

Фото: EPA/UPG Робін Кох

Цього часу виявилося достатньо гостям, щоб зусиллями Бруну Фернандеша довести рахунок у матчі до 2:0.

Але "Лідс" не та команда, яка просто так капітулює в битві з найважливішим суперником.

У дебюті другої половини зустрічі лише 58 секунд знадобилося підопічним Марсело Б'єлси, щоб відновити статус-кво – 2:2.

У середині другого тайму наставник гостей Ральф Рангнік кинув у бій Фреда та Ентоні Елангу. І вже через три хвилини ексгравець "Шахтаря" Фред вивів "МЮ" уперед – 3:2.

А на 89-й хвилині відзначився Еланга - 4:2.

Цією перемогою "червоні дияволи" досягли історичного результату – 700-ї перемоги в АПЛ, з яких 399 припадають на "Олд Траффорд", повідомляє пресслужба МЮ.

Фото: EPA/UPG "Манчестер Юнайтед"

Отже, вже найближчої суботи "МанЮнайтед" може відсвяткувати чергове досягнення, якщо в домашньому протистоянні з "Вотфордом" набере три очки.

Кількість перемог в АПЛ: