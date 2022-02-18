Ми за чистий спорт, - президент Федерації бобслею України про позитивну допінг-пробу Гунько на Олімпіаді-2022

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич висловився про ситуацію з позитивною допінг-пробою дебютантки олімпійських ігор Лідії Гунько.

"Усе було нормально, і ми навіть не сумнівалися, що все нормально. Розуміли, що вона нічого не вживає, тому що в цьому немає сенсу. На Олімпіаді не можна приховати, що ти спожив. За сучасних методів дослідження це неможливо приховати.

Ми це все чудово розуміли, і ми за чистий спорт. Ніколи не попадалися на цьому, оскільки не вживаємо", – наводить слова Гераскевича "Суспільне. Спорт".

"Звідки це взялося. Ця речовина – така сама, як у нашому олімпійському селищі, не в Пекіні, а в нашому селищі знайшли в іранського гірськолижника. Незрозуміло.

І між тестами, між 10 та 14 лютого, Лідія вживала м'ясо перед змаганнями. Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо в Китаї, бо там не заборонено додавати до раціону худоби ті речовини, які заборонені у спорті", - зазначив президент федерації.

"Звичайно, що ми боротимемося. У таких ситуаціях спортсмен найбезправніший. Потрібно доводити, що ти не винен, і в тебе немає шляхів до цього.

Плюс це дуже дорого коштує, але ми боротимемося. Ми не розуміємо, що сталося і як це могло статися", – резюмував Гераскевич.

Гунько під час Олімпіади-2022 у Пекіні здала позитивний допінг-тест, за що її тимчасово усунули – до закінчення розслідування.

На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-те місце в монобобі серед 20 учасниць змагань. Олімпіада-2022 – дебютна для 28-річної представниці Києва. Вона є першою українкою в історії, що взагалі змагалася в бобслеї на Іграх.

У сезоні 2021/22 Гунько стала бронзовою призеркою на етапі світової серії з монобобу в німецькому Вінтерберзі.

Також Гунько разом з розганяючою Іриною Ліщинською стала бронзовою призеркою на етапі Кубка Європи в німецькому Альтернберзі.