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Шотландія та Сербія відірвалися від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Завершився перший тиждень після рестарту єврокубків.

Шотландія та Сербія відірвалися від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Матчами 1/16 фіналу Ліги Європи і Ліги Конференцій УЄФА завершився перший тиждень після рестарту єврокубків.

Нагадаємо, що Україна не має представників у весняній частині кампанії. А ось її основні суперники в таблиці коефіцієнтів УЄФА - Шотландія, Сербія та Росія - своїх представників зберегли.

Зокрема, шотландський "Рейнджерс" у Лізі Європи сенсаційно завдав у Дортмунді поразки "Боруссії" – 4:2, а белградський "Партизан" у Лізі Конференцій також на виїзді обіграв празьку "Спарту" – 1:0.

Єдиний представник Росії "Зеніт" у Лізі Європи програв "Бетісу" – 2:3.

Тож Сербія та Шотландія продовжують іти у відрив від України.

Григорій МухінГригорій Мухін
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