Через участь у пропагандистському фільмі російської церкви боксер уже потрапляв у базу "Миротворця".

Український боксер Василь Ломаченко, якому 17 лютого виповнилося 34 роки, у свій день народження відвідав Почаївську лавру. Це монастир на півночі Тернопільської області, який перебуває у користуванні УПЦ Московського патріархату.

У Facebook Ломаченко поширив фото з геолокацією "Почаївська Лавра".

"Отримав дуже багато привітань, з різних міст і країн нашої планети! Дуже багато приємних та добрих побажань! Дякую кожному від душі! Усім нам бажаю порозуміння, любові та поваги один до одного. Всім Ангела Охоронця поряд! З Богом!", – написав боксер.

Нагадаємо, 2020 року Ломаченко разом з іще одним знаним українським боксером Олександром Усиком нялися в російському документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос Воскрес". У ньому вони розповідали про те, що українці та росіяни "один народ".

Після цього боксери потрапили у базу "Миротворця".