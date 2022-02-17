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"Інтер" і "Ліверпуль" у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завдали на двох лише 2 удари у площину воріт і забили 2 голи

Обидва удари на рахунку мерсисайдців.

"Інтер" і "Ліверпуль" у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завдали на двох лише 2 удари у площину воріт і забили 2 голи
"Ліверпуль"
Фото: EPA/UPG

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Мілані на "Сан-Сіро" "Інтер" приймав "Ліверпуль" і програв – 0:2.

До 75-ї хвилини команди не зробили жодного удару у створ воріт. А перший же виявився гольовим, його автор – форвард гостей Роберто Фірміно, який вийшов на поле лише у другому таймі.

Зазначимо, що через 8 хвилин приклад бразильця вирішив наслідувати Мохамед Салах, і другий удар мерсисайдців у створ виявився результативним.

На цьому статистика точних ударів у створ для обох команд завершилася.

Усього команди в цьому матчі зробили 22 удари по воротах (9 – гравці "Інтера").

Додамо, що єгиптянин Салах став лише другим футболістом в історії, який в одному сезоні ЛЧ забивав обом міланським клубам.

Першим гравцем, якому вдалося вразити ворота і "Інтера", і "Мілана", був Пітер Крауч у сезоні-2010/2011. Тоді англієць виступав у складі "Тоттенгема".

Огляд матчу "Інтер" - "Ліверпуль".

Григорій МухінГригорій Мухін
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