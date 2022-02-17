Обидва удари на рахунку мерсисайдців.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у Мілані на "Сан-Сіро" "Інтер" приймав "Ліверпуль" і програв – 0:2.

До 75-ї хвилини команди не зробили жодного удару у створ воріт. А перший же виявився гольовим, його автор – форвард гостей Роберто Фірміно, який вийшов на поле лише у другому таймі.

Зазначимо, що через 8 хвилин приклад бразильця вирішив наслідувати Мохамед Салах, і другий удар мерсисайдців у створ виявився результативним.

На цьому статистика точних ударів у створ для обох команд завершилася.

Усього команди в цьому матчі зробили 22 удари по воротах (9 – гравці "Інтера").

Додамо, що єгиптянин Салах став лише другим футболістом в історії, який в одному сезоні ЛЧ забивав обом міланським клубам.

2 - Mohamed Salah is only the second player to score against both AC Milan and Inter Milan in the same Champions League season, after Peter Crouch for Tottenham in 2010-11. Robot. — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2022

Першим гравцем, якому вдалося вразити ворота і "Інтера", і "Мілана", був Пітер Крауч у сезоні-2010/2011. Тоді англієць виступав у складі "Тоттенгема".

Огляд матчу "Інтер" - "Ліверпуль".