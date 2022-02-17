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УЄФА визначив номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

До квартету увійшли футболісти "Ліверпуля", "Зальцбурга", "Манчестера Сіті" та "ПСЖ".

Фото: Finance Football

Матчами 1/8 фіналу РБ "Зальцбург" – "Баварія" (1:1) та "Інтер" – "Ліверпуль" (0:2) завершився рестартовий тиждень Ліги чемпіонів, за підсумками якого УЄФА визначив квартет претендентів на звання найкращого гравця тижня ЛЧ.

До номінантів увійшли захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, хавбеки "Зальцбурга" Мохамед Камара та "Манчестера Сіті" Бернарду Сілва, а також форвард "Парі Сен-Жермена" Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, матчі у відповідь цього пулу команд пройдуть 8-9 березня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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