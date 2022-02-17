УЄФА визначив номінантів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Матчами 1/8 фіналу РБ "Зальцбург" – "Баварія" (1:1) та "Інтер" – "Ліверпуль" (0:2) завершився рестартовий тиждень Ліги чемпіонів, за підсумками якого УЄФА визначив квартет претендентів на звання найкращого гравця тижня ЛЧ.
До номінантів увійшли захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, хавбеки "Зальцбурга" Мохамед Камара та "Манчестера Сіті" Бернарду Сілва, а також форвард "Парі Сен-Жермена" Кіліан Мбаппе.
🏆 Player of the Match winners 🏆— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2022
🇫🇷 Mbappé
🇵🇹 Bernardo Silva
🇳🇱 Van Dijk
🇲🇱 Camara#UCLPOTM | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/64SHci8yxq
Нагадаємо, матчі у відповідь цього пулу команд пройдуть 8-9 березня.