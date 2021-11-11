"Баварія" може оштрафувати одного зі своїх лідерів на €549 тис. через відмову від вакцинації

Йозуа Кімміху зараз не до танців

"Баварія" має всі підстави позбавити півзахисника команди Йозуа Кімміха частини зарплати, повідомляє Bild.

Напередодні півзахисника вивели зі складу збірної Німеччини на найближчі ігри. Кімміх сів на карантин після контакту із захисником мюнхенської команди Нікласом Зюле, який здав позитивний тест на коронавірус.

Додамо, що в Німеччині вакциновані громадяни продовжують отримувати заробітну плату навіть на карантині.

Зі свого боку Кімміх публічно визнав свій нещеплений статус. А з 1 листопада парламент Німеччини ухвалив закон, що дозволяє роботодавцю не виплачувати заробітну плату невакцинованому працівнику, який відсутній через те, що перебуває на карантині.

За інформацією джерела, "Баварія" може позбавити Йозуа зарплати за час відсутності. Якщо мова про семиденний карантин, то гравець може втратити 384 тисячі євро, якщо про 10-денний – то 549 тисяч.