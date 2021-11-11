УАФ поскаржилася в УЄФА з приводу матчу проти Боснії і Герцеговини

На матчі кваліфікації ЧС-2022 рок у не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

Збірна України ризикує залишитися без підтримки вболівальників у вирішальному матчі відбору на Чемпіонат світу-2022.

Як раніше повідомляла пресслужба УАФ, на матчі кваліфікації ЧС-2022 року між національними командами Боснії і Герцеговини та України не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

З цього приводу УАФ звернулася до УЄФА з офіційним листом, йдеться на офіційному сайті організації.

Українська сторона просить Європейський футбольний союз розібратися в ситуації й посприяти, аби правило виділення гостьовим уболівальникам 5-відсоткової квоти квитків на матч було дотримано.

Нагадаємо, рішення не допустити вболівальників збірної України пояснили епідеміологічною ситуацією у Боснії і Герцеговині.