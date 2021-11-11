"Київ-Баскет" програв "Хапоелю" і втратив лідерство у своїй групі Кубка Європи ФІБА

У рамках п'ятого туру Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" приймав ізраїльський "Хапоель Ейлат" і поступився – 62:71 (14:16, 11:12, 22:20, 15:23).

Ця поразка стала другою для київського клубу в цьому турнірі, і він у групі В пропустив уперед вчорашніх суперників – у обох клубів по 8 очок, але за різницею м'ячів "Хапоель" захопив лідерство.

Слід зазначити, що боротьба у квартеті напружена. Польський "Трефл Сопот" і "Рильський спортіст" набрали по 7 очок.

Наступний поєдинок "Київ-Баскет" зіграє саме з болгарським клубом. Зустріч відбудеться 17 листопада у Києві. Початок поєдинку о 19:00.