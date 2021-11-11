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Клуб Андрія Ярмоленка на чверть став чеським

Чеський мільярдер Кретинський придбав 27% акцій "Вест Гему".

Даніель Кретинський
Фото: Sky Sports
Даніель Кретинський

Чеська інвестиційна група 1890s holdings a.s стала співвласником лондонського "Вест Гема", повідомляє пресслужба "хаммерс".

У рамках угоди щодо придбання 27% акцій клубу Англійської прем'єр-ліги передбачається, що голова правління 1890s holdings a.s Даніель Кретинський та його колега Павло Горскі стануть членами Ради директорів лондонського клубу.

У планах Кретинського - стати повноправним власником "Вест Гему, що може коштувати йому 600-700 млн фунтів.

Зазначимо, що чеський мільярдер є також власником празької "Спарти".

"Вест Гем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, посідає третє місце в АПЛ після 11 турів та успішно проводить єврокампанію, за 2 тури до фінішу групового етапу забезпечивши собі вихід до плей-оф Ліги Європи.

20 листопада "молотки" у рамках 12-го туру АПЛ зіграють проти "Вулвергемптону".

Григорій МухінГригорій Мухін
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