Клуб Андрія Ярмоленка на чверть став чеським

Фото: Sky Sports Даніель Кретинський

Чеська інвестиційна група 1890s holdings a.s стала співвласником лондонського "Вест Гема", повідомляє пресслужба "хаммерс".

У рамках угоди щодо придбання 27% акцій клубу Англійської прем'єр-ліги передбачається, що голова правління 1890s holdings a.s Даніель Кретинський та його колега Павло Горскі стануть членами Ради директорів лондонського клубу.

We are pleased to announce that Czech investment group 1890s holdings a.s has completed the acquisition of 27% shares of WH Holding Ltd. — West Ham United (@WestHam) November 10, 2021

У планах Кретинського - стати повноправним власником "Вест Гему, що може коштувати йому 600-700 млн фунтів.

Зазначимо, що чеський мільярдер є також власником празької "Спарти".

"Вест Гем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, посідає третє місце в АПЛ після 11 турів та успішно проводить єврокампанію, за 2 тури до фінішу групового етапу забезпечивши собі вихід до плей-оф Ліги Європи.

20 листопада "молотки" у рамках 12-го туру АПЛ зіграють проти "Вулвергемптону".