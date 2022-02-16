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Мбаппе поставив "Реал" на коліна у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У Парижі та Лісабоні стартувала футбольна євровесна.

Мбаппе поставив "Реал" на коліна у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

У Парижі на забитому під зав'язку стадіоні "Парк-де-Пренс" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймав "Реал" та здобув мінімальну перемогу – 1:0.

Перший тайм протікав у темпі адажіо, і основним винуватцем такого невисокого темпу були мадридці.

Кормчий "Королівського клубу" Карло Анчелотті вибрав на матч обережну тактику, яка до певного часу приносила гостям потрібний результат.

На перерву команди пішли за нульового рахунку.

З дебюту другої половини зустрічі господарі перевели темп своїх атак ближче до модерато, що на 62-й хвилині мало втілитись у забитий гол – Кіліан Мбаппе заробив пенальті, але Ліонель Мессі виконав вирок слабо, давши інтризі у матчі, як з'ясувалося пізніше, дожити до останніх секунд і дозволивши голкіперу Тібо Куртуа затвердити слоган "Мессі, не вартий Парижа".

Тим часом ПСЖ ще більший темп підняв, практично до алегро. Цьому сприяла і поява на полі на 73-й хвилині Неймара.

Саме бразилець на останній компенсованій хвилині віддав п'ятою гольовий пас на Мбаппе. Француз в останній атаці взяв гру на себе, увійшов у штрафний майданчик, проскочив між Лукасом Васкесом та Едером Мілітао, а потім пробив між ногами Куртуа, принісши парижанам перемогу -1:0.

Огляд матчу ПСЖ - "Реал".

У паралельному матчі в Лісабоні "Манчестер Сіті" покуражився над Спортингом", забивши 5 "сухих" голів. Один чвертьфіналіст практично визначено.

Огляд матчу "Спортінг" - "Манчестер Сіті".

Сьогодні матчами "Інтер" – "Ліверпуль" та РБ "Зальцбург" – "Баварія" ЛЧ буде продовжено.

Григорій МухінГригорій Мухін
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