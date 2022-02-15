У МОК озвучили версію потрапляння допінгу в організм російської фігуристки Валієвої

Фото: EPA/UPG Каміла Валієва

Голова дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Денис Освальд розповів, яку версію потрапляння допінгу в організм фігуристки Каміли Валієвої надав захист росіянки.

"Після брифінгу Денис Освальд сказав, що аргументом Валієвої на користь скасування її усунення було забруднення з продуктом, який приймав її дідусь", – повідомив у своєму Twitter журналіст USA Today Том Шад.

In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.” — Tom Schad (@Tom_Schad) February 15, 2022

Зараз на зимових Іграх у Пекіні тривають змагання фігуристок із короткою програмою в рамках особистих змагань.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції МОК, ISU та WADA і допустив Валієву до участі в Олімпіаді-2022.

Незважаючи на це рішення CAS, МОК не затвердив результатів Олімпіади в командному змаганні фігуристів.