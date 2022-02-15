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У МОК озвучили версію потрапляння допінгу в організм російської фігуристки Валієвої

У Каміли виявили триметазидин.

Каміла Валієва
Фото: EPA/UPG
Каміла Валієва

Голова дисциплінарної комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Денис Освальд розповів, яку версію потрапляння допінгу в організм фігуристки Каміли Валієвої надав захист росіянки.

"Після брифінгу Денис Освальд сказав, що аргументом Валієвої на користь скасування її усунення було забруднення з продуктом, який приймав її дідусь", – повідомив у своєму Twitter журналіст USA Today Том Шад.

Зараз на зимових Іграх у Пекіні тривають змагання фігуристок із короткою програмою в рамках особистих змагань.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції МОК, ISU та WADA і допустив Валієву до участі в Олімпіаді-2022.

Незважаючи на це рішення CAS, МОК не затвердив результатів Олімпіади в командному змаганні фігуристів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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